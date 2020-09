Neues Studienjahr bringt Hybridbetrieb an Hochschulen

Im “Hybridbetrieb” starten die Hochschulen in das am Donnerstag beginnende neue Studienjahr. Lehrveranstaltungen für die rund 375.000 Studenten an Unis, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen werden teils vor Ort, teils digital und teils in einer Mischform (hybrid) abgehalten. Vorrang bei Präsenzveranstaltungen haben Studienanfänger, Laborübungen und Praxislehrveranstaltungen. Hörsäle werden höchstens zur Hälfte ausgelastet, Sitzplätze sind im Regelfall markiert.

In den Hochschulgebäuden gilt für Bereiche mit Publikumsverkehr eine weitgehende Maskenpflicht – im Regelfall immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Manche Unis wie etwa die Universität Wien oder die Technische Universität Wien schreiben einen Mund-Nasen-Schutz auch in den Lehrveranstaltungen vor. Prüfungen finden wie Lehrveranstaltungen ebenfalls sowohl digital wie auch vor Ort statt – die Entscheidung darüber trifft der jeweilige Lehrveranstaltungsleiter.