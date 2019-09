Neues Tool soll helfen, Schüler besser einschätzen zu können

Ein wertvolles Instrument, das Lehrer in den Volksschulen bei der Beurteilung des Leistungsstandards ihrer Schüler unterstützen soll, haben Land Oberösterreich und Bildungsdirektion gestern in Linz vorgestellt. Wie der Name „follow.up“ bereits erahnen lässt, handelt es sich dabei um eine Fortsetzung. Und zwar zum Unterrichtstool „start.up“, das im Vorjahr erstmals an den Volksschulen eingesetzt wurde. Dieses war für die ersten beiden Klassen gedacht, um einfach und unkompliziert den Wissensstand der Schüler in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen feststellen zu können.

Aufgrund der großen Nachfrage und der positiven Rückmeldungen wurde jetzt die Fortsetzung für die dritten und vierten Klassen initiiert. Seit Beginn des Schuljahres steht es 1200 Lehrern in ganz Oberösterreich kostenlos zur Verfügung. Bildungslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander, die das Projekt kräftig unterstützt hat, sieht darin eine zusätzliches Hilfsmittel für die Lehrkräfte, um gezielt und individuell den Lernverlauf jedes einzelnen Kindes verfolgen zu können.

„Dieses Tool hilft Lehrern, die Bildungsstandards zu dokumentieren und festzuhalten, ob auch alle Schüler die Kompetenzen erreicht hatten, die sie an einer bestimmten Stelle des Schulsystems erreichen sollen.“ So könnten allfällige Schwächen frühzeitig erkannt und gegengesteuert werden.