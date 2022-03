Neuhofen: Bgm. Maurer mit 38 Jahren gestorben

Völlig unerwartet ist am Wochenende der Bürgermeister von Neuhofen an der Krems, Christian Maurer (Bild), gestorben. Der ÖVP-Politiker, der bei der Wahl 2021 das Bürgermeisteramt von der SPÖ zurückerobert hatte, wurde nur 38 Jahre alt. Er hinterlässt eine Ehefrau und einen erst sechs Wochen alten Sohn. Der Absolvent der Montanuniversität Leoben war vor seiner Wahl zum Bürgermeister bei der oö. Wirtschaftsagentur Business Upper Austria beschäftigt und hatte sich viel für Neuhofen vorgenommen. Vorerst wird Vizebürgermeisterin Petra Baumgartner (ÖVP) bis zu einer nötigen Neuwahl die Amtsgeschäfte in Neuhofen übernehmen und sie kündigte an, im Sinne Christian Maurers weiterzuarbeiten. „Wir sind tief betroffen vom plötzlichen Ableben von Bürgermeister Christian Maurer. Mein herzliches Beileid gilt allen Angehörigen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie“, kondolierte Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Mit ihm verliert Neuhofen seinen noch sehr jungen Bürgermeister, der für seine Freundlichkeit und seinen Elan und Einsatz von allen Seiten hoch geschätzt wurde. Seine hilfsbereite Art hinterlässt eine tiefe Lücke in unserer Gemeinschaft.“

