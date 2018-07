Neun Tote bei mutmaßlichem Angriff Israels in Syrien

Bei einem mutmaßlich von Israel verübten Angriff auf Militärstellungen der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten in der nördlichen Provinz Aleppo sind nach Angaben von Aktivisten in der Nacht auf Montag mindestens neun Kämpfer getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, zu den Toten zählten mindestens sechs Syrer.

Die Nationalität der drei anderen getöteten Kämpfer sei bisher nicht ermittelt. Auch Iraner hätten sich auf dem Stützpunkt beim Militärflughafen Nairab befunden, dem Ziel der Angriffe. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle beruft sich auf ein Netz von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben sind kaum unabhängig zu überprüfen.

Nach Berichten syrischer Staatsmedien beschoss die israelische Armee am Sonntagabend eine Stellung nördlich des Militärflughafens mit Raketen, richtete dabei aber lediglich Sachschaden an. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Israel greift nach eigenen Angaben nur in den Syrien-Konflikt ein, wenn es seine eigene Sicherheit bedroht sieht. Zu ihren Einsätzen in Syrien nimmt sie nur selten Stellung. In der Vergangenheit hatte es wiederholt israelische Angriffe nahe Damaskus und in den zentralen syrischen Provinzen Homs und Hama gegeben. Israelische Angriffe in so weit nördlich gelegenen Gebieten wie Aleppo gibt es aber nur selten.

Seit der am 19. Juni begonnenen Offensive Russlands und Syriens in der südsyrischen Provinz Daraa ist die israelische Armee besonders wachsam. Anfang Juli verstärkte sie die Truppenpräsenz im israelisch besetzten Teil des Golan. Am Mittwoch teilte die israelische Armee mit, sie habe eine aus Syrien abgeschossene Drohne abgefangen.

Der syrische Staatschef Bashar al-Assad wird vom Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz militärisch unterstützt – zwei erklärten Feinden Israels. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat wiederholt erklärt, dass er keine iranischen Kämpfer in Syrien an der Grenze zu Israel dulden werde.