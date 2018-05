Neunjähriger Bub von mehreren Hunden gebissen

HAAG/LINZ — Von gleich mehreren Hunden gebissen worden ist im Ortsteil Knillhof in der Stadtgemeinde Haag (Bezirk Amstetten) ein neunjähriger Bub. Das Kind war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag von einem Rottweiler und drei Jack Russel Terriern angegriffen worden. Es erlitt tiefe Bisswunden und Hämatome. Der Vorfall hatte sich laut Polizei bereits am Freitagnachmittag zugetragen. Der Bub wurde in die Kinderklinik Linz eingeliefert und dort ambulant behandelt.

Laut Polizei hatte sich der Neunjährige in einer privaten Kinderbetreuungseinrichtung befunden. Dabei habe die 31-jährige Aufsichtspflichtige den Buben für einige Zeit mit ihren vier Hunden, die weder Beißkorb trugen noch angebunden waren, allein im Innenhof des Anwesens zurückgelassen.

Aufsichtspflichtige wollte Autoschlüssel holen

Die Frau habe nur kurz einen Autoschlüssel holen wollen. In dieser Zeit dürften sich die Vierbeiner jedoch auf den Buben gestürzt haben. Nachdem die 31-Jährige den Vorfall bemerkt hatte, trennte sie die Hunde vom Kind und brachte den Buben nach Hause. Anschließend wurde das Opfer in die Kinderklinik Linz gebracht, wo der Neunjährige behandelt wurde.

An die Besitzerin der Tiere erging die Aufforderung, ihre vier Hunde unverzüglich auf Tollwut untersuchen zu lassen. Nach Abschluss der Erhebungen wird die 31-Jährige laut Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.