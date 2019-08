Neupositionierung zur Abschiebung von Asylwerbern in Lehre möglich

Die frühere Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) kann einer Zweierkoalition nach der Wahl mehr abgewinnen als einem möglichen Dreierbündnis. Eine Koalition der ÖVP mit weiter nur einem Partner wäre „schon die Idealkonstellation“, erklärte Schramböck in einem APA-Interview. Noch wichtiger als die Koalitionsform sei allerdings, dass man über einen „vertrauensvollen Regierungspartner“ verfüge, mit dem man schnell in die „Umsetzungsphase“ komme, so die Tiroler ÖVP-Spitzenkandidatin. Bundesparteiobmann Sebastian Kurz werde nach der Wahl „mit allen reden“: „Es wird derzeit keiner mehr präferiert oder weniger präferiert.“

Schramböck hat zudem eine mögliche Neupositionierung der Volkspartei in den Fragen des Zugangs von Asylwerbern zur Lehre und Abschiebungen während der Lehre bei rechtskräftig ablehnendem Asylbescheid in Aussicht gestellt.

In Koalitionsverhandlungen mit einem neuen Partner müsse dieses Thema „neu beurteilt“ werden, sagte sie im Interview. Sie würde das dann „neu besprechen“, erklärte Schramböck. Mit dem bisherigen Koalitionspartner FPÖ sei dies bekannterweise „nicht gegangen“, spielte sie darauf an, dass die Freiheitlichen vehement auf die derzeitige Regelung pochten, wonach in einer Lehre befindliche, rechtskräftig abgelehnte Asylwerber abgeschoben werden müssen. Gleichzeitig dürfe die Lehre aber weiter „keine Hintertür für Asyl“ sein. „Eine Sogwirkung durch die Lehre ist nicht in meinem Interesse“, so Schramböck.

Naturgemäß wenig begeistert ist Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) von Schramböcks Ansage und unterstellte ihr, von Schwarz-Grün zu träumen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda begrüßte die Ankündigung von Schramböck und forderte von der ÖVP, entsprechenden Schritten im Parlament zuzustimmen.

Oberösterreichs Grünen-Landesrat Rudi Anschober appellierte an die Übergangsregierung und den Nationalrat, wegen negativer Asylbescheide drohende Abschiebungen von Lehrlingen sofort zu stoppen.