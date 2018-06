Neymars Genialität soll Schmach tilgen

Brasilien gegen Deutschland lautet das Finale der WM in Russland — zumindest, wenn es nach dem Forscherteam der Universität Innsbruck geht. Das sieht dieses Duell als wahrscheinlichstes Endspiel (5,5 Prozent), zudem weisen beide Teams die höchsten Gewinnwahrscheinlichkeiten (Brasilien 16,6 Prozent, Deutschland 15,8 Prozent) auf.

Wie immer liegt die Wahrheit aber am Platz. Doch selbst dort gilt die „Selecao“ als einer der absoluten Topfavoriten. Nach dem Desaster mit dem 1:7 bei der Heim-WM 2014 im Halbfinale gegen Deutschland startet der Rekord-Weltmeister einen Rachefeldzug. Ein Finale gegen die DFB-Elf würde da freilich perfekt ins Konzept passen, wenngleich am Ende sowieso nur der sechste Titel zählt.

Großer Hoffnungsträger bei den Südamerikanern, die am Sonntag (16) den letzten Test in Wien gegen Österreich bestreiten, ist einmal mehr Superstar Neymar.

„Neymar hat diese Gabe“

Nach schwerer Mittelfußverletzung über drei Monate außer Gefecht gesetzt, feierte der 26-Jährige beim 2:0 gegen Kroatien ein Traumcomeback. „Seine Präsenz hat uns besser gemacht“, strich Teamchef Tite seine Wichtigkeit hervor. „Wir sind eine große Mannschaft, aber Neymar hat diese Gabe“, sagte Kapitän Thiago Silva über jenen Mann, der vor vier Jahren gegen die Deutschen verletzt gefehlt hatte und im Team mittlerweile bei 54 Volltreffern in 83 Einsätzen hält. Zu viel Druck soll aber nicht auf den Schultern des Paris-Stars lasten, wie Tite betonte: „Das wäre unmenschlich. Er ist ein wichtiger Teil, aber nicht alles.“

Eindrucksvolle Bilanz

Die Leistungen unter dem seit 2016 waltenden Coach geben jedenfalls Anlass zur Hoffnung. In 19 Partien gab es 15 Siegen nur eine Niederlage, in der Quali bedeuteten 41 Tore und elf Gegentreffer jeweils Bestwert. Die Selecao glänzt mit Organisation in der Defensive und spielerischer Klasse in der Offensive — eine für die Gegner hochexplosive Mischung.