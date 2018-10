NFL-Champion Philadelphia siegte bei NY Giants

Die Philadelphia Eagles haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag (Ortszeit) bei den New York Giants deutlich 34:13. Eagles-Quarterback Carson Wentz überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und 278 erworfenen Yards.

Giants-Spielmacher Eli Manning konnte hingegen keinen seiner 43 Passversuche in der Endzone an den Mann bringen, hinzu kam ein Ballverlust. Nach sechs Spielen haben die Eagles eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen. Die New Yorker konnten hingegen nur eines ihrer ersten sechs Saisonspiele gewinnen.