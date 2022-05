„NFT ist auch ein Geschäftsmodell“

Es war vor gut einem Jahr, als die breite Öffentlichkeit auf ein Phänomen aufmerksam wurde: Kryptokunst via NFT.

Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Tokens und wird virtuell wie Kryptowährungen getauscht und stellt einen Wert dar, hinter dem eigentlich alles stehen kann.

Im zitierten Fall im März wurde das digitale Kunstwerk „Everydays: The first 500 Days“ des Künstlers Beeple um knapp 70 Millionen Dollar beim Auktionshaus Christie*’s versteigert.

NFT als Turbo-Boost

Seit damals ist ein stetig wachsender Markt daraus entstanden. „Non-Fungible Tokens sind mit Kunstobjekten wie Gemälden vergleichbar. Diese besitzen einen individuellen Wert und sind einzigartig. Wenn man sie gegeneinander tauscht, bestimmt zum Beispiel Angebot und Nachfrage den Wert. Theoretisch gesehen, kann fast alles zum NFT werden: Zeichnungen, digitale Kunstwerke, Videoclips oder auch echte Besitztümer“, erklärt David Schnetzer, Gründer des auf Blochchain-Technologie-spezialisierten Unternehmens NodeVenture.

Oberösterreichischen NFT-Künstlern bot die Sparkasse OÖ vergangene Woche in ihrer „Start-up-Filiale“ Startrampe die Bühne. So zum Beispiel dem DJ-Duo Coverrun, das auch schon größere Festivals in Österreich bespielte. Ihre aktuellen Songs – unter anderem mit dem bekannten DJ Rene Rodriguez – werden über die Plattform OpenSea verkauft, bezahlt wird mit der Kryptowährung Ethereum.

Die Single „The Light“ ist dort um einen halben Ether zu haben. Je nach Schwankungsbreite ergibt das aktuell mehr als 1300 Euro. „Es ist auch ein neues Geschäftsmodell, es ermöglicht uns unabhängiger von großen Labels zu arbeiten“, so die beiden DJs Julius Zwirtmayr und Julius Gibus.

Auch Maler erfolgreich

Als einer der ersten Künstler hat sich der gebürtige Burgenländer John Petschinger daran gewagt, seine Werke in den digitalen Raum zu verlagern. Die Preise gehen hier bei einem Ether los, dafür bekommt man das digitale Erwerbnis aber auch noch als reales Bild. Auch er stellte in der Startrampe seine Bilder aus, wo auf Initiative von Leiter Johannes Pracher dieses vielleicht zukunftsweisende Event stattfand.

„Wir glauben an innovative Gründer und möchten ihnen in der Startrampe eine Plattform bieten, ihre Ideen zu präsentieren. Als zukunftsorientierte Bank beschäftigen wir uns mit neuen Technologien und möchten mit Experten Wissen zur Verfügung stellen und Innovationen verständlich erklären, damit sich die Menschen selbst ein Bild davon machen können“, betonte Pracher in der Zentrale in der Tabakfabrik.

Von Christoph Steiner