Nicht liederlich, sondern widerlich

In der aktuellen Liederbuchaffäre, in deren Mittelpunkt der steirische FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger steht, geht es nicht nur um antisemitische und neonazistische Texte. Sie finden sich im Buch „Liederliche Lieder“, das auch Zanger — Mitglied der Burschenschaft „Pennales Corps Austria zu Knittelfeld“ — besitzt, es war ein Geschenk der Burschenschaft „Cheruskia“ an Zangers Verbindung.

Die Kronenzeitung zitierte gestern weitere obszöne, rassistische und antisemitische Texte, die Zanger umgehend eine Rücktrittsaufforderung „aus allen Parteiämtern“ durch ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl einbrachte. Wie zuvor schon ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sieht auch Gerstl FPÖ-Chef Norbert Hofer am Zug, der freilich bis gestern Nachmittag beharrlich schwieg. Rücktrittsaufforderungen an den Steirer gab es auch von SPÖ, Günen und Neos.

Die FPÖ, etwa durch Generalsekretär Harald Vilimsky, sieht indes eine „Schmutzkübel-Inszenierung gegen die FPÖ knapp vor der Wahl“. Laut Vilimsky ist „dieses Manöver mehr als durchsichtig, plump und nur darauf ausgerichtet, der FPÖ einen politischen Schaden zuzufügen“.

Auch für die steirische FPÖ hat es „System“, dass „ein solches Schriftstück drei Wochen vor der Wahl auftaucht“. Zanger habe das Buch weder „selbst verfasst noch verbreitet“, er lehne „jede Form des Rassismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus entschieden ab“. Ein Distanzierung vom Liederbuch lehnte Zanger mit der Begründung ab, dass man sich nur von etwas distanzieren könne, zu dem man auch eine Nähe habe.

Eine solche Nähe wollte man seitens der FPÖ übrigens mit dem Hinweis herstellen, dass eines der Lieder auch in katholischen Verbindungen in Verwendung war. ÖVP-Verfassungssprecher Gerstl dazu: „Das besagte Lied wurde in der alten Form im Jahr 1939 von deutschen katholischen Studenten im Untergrund geschrieben und zwar als Schmählied gegen die Nazis und wurde als solches auch verwendet.

Seit den 80ern war diese Klarstellung auch in den Fußnoten der CV-Liederbücher zu finden, später wurde es ganz aus den Büchern genommen. Im Gegensatz dazu haben es nationale schlagende Verbindungen unter anderem mit antisemitischen Strophen angereichert und damit die Bedeutung quasi umgekehrt.“

Es sei „unter jeder Kritik, dass FPÖ-Politiker versuchen, die widerlichen Texte mit fadenscheinigen Vergleichen zu verharmlosen“, das zeige „die mangelnde Geschichtskenntnis der Partei“.