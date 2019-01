Nicht nur „die Frau von“ …

Von Renate Wagner

Als die Männer noch fraglos die Welt regierten und bestimmten, wie die Gesellschaft zu funktionieren hatte, war es für Frauen mit Selbstbewusstsein und Kreativität schwierig, ihren Platz zu erkämpfen. Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954) ist ein Beispiel dafür, dass es gelingen konnte. Im deutschen Sprachraum ist sie aus der Mode gekommen, sie schrieb eben „Frauenromane“, wenn auch manche — wie „Gigi“ — zu Film- und Musicalruhm kamen. Aber als sie um die vorige Jahrhundertwende die „Claudine“-Romane veröffentlichte und damit offene, ungeschönte Einblicke in das Innenleben einer jungen Frau gab, war das eine Sensation.

Bloß — jeder hielt „Willy“, wie der Künstlername ihres Ehemanns lautete, für den Autor. Sidonie, das Landei, die an der Seite des um 15 Jahre Älteren in Paris zur aufregenden Schönheit heranwuchs, war nur die Frau an seiner Seite. Wo doch sie die Romane verfasste, mit denen ihr Mann Ruhm und Geld erwarb — Geld, das er ebenso schnell hinauswarf.

Keira Knightley überzeugt

Dieser Film von Regisseur Wash Westmoreland, der ein besonderes Gefühl für die Zeitumstände hat, der unter den üppigen Kostümen der ausklingen Belle Epoque die Spannungen und die Exzesse einer „guten Gesellschaft“ ausmalt, setzt sich auf die Spuren der Emanzipation von Sidonie, die über Claudine schreibt und „Colette“ wird — die Frau, die für ihre Leistungen erst spät anerkannt wird, nachdem der Gatte sie die längste Zeit gnadenlos ausgebeutet hat …

Beziehungen zu dritt, Sidonie und ihre Liebe zu Frauen (vom Gatten geduldet, dergleichen betrachtet er nicht als „Betrug“) lockern das Ehejoch, und die Ausbruchsversuche werden immer skurriler, bis sie mit ihrer Geliebten im Varieté landet und dort einen Skandal hervorruft. Aber am Ende stehen Freiheit und Anerkennung, und so „schräg“ dieses Frauenleben auch verläuft, es ist durch Hauptdarstellerin Keira Knightley jede Minute glaubhaft.

Vom jungen Mädchen, das sich dem älteren Mann hingibt, zur Ehefrau, die nicht als Püppchen behandelt werden will, zur Autorin mit wachsendem Selbstbewusstsein und schließlich zur emanzipierten Frau, die sich keinen gesellschaftlichen Regeln mehr beugt: Die Mischung von Schönheit und Stärke und Hintergründigkeit, die Keira Knightley auf die Leinwand bringt, macht „Colette“ zu ihrem Film, ohne auf die Frau zu vergessen, die sie darstellt …