Nicht nur Österreich für Kindergeld-Indexierung

Kontrovers debattierte der Sozialausschuss des EU-Parlamentes am Dienstag in Brüssel eine Reform der Sozialversicherungen in der EU, darunter auch die von Österreich geplante Anpassung der Familienbeihilfe an die Lebenshaltungskosten im EU-Ausland. Dabei zeigte sich, dass die türkis-blaue Bundesregierung nicht allein auf weiter Flur steht. Deutsche und belgische Abgeordnete sprachen sich ebenfalls für eine Indexierung aus. Es sei „schlicht nicht darstellbar, wenn ein rumänischer Arbeiter in Deutschland für seine drei Kinder daheim 584 Euro Kindergeld bekommt – wo der Durchschnittslohn bei 640 Euro liegt“, meinte etwa der deutsche Arne Gericke. Er könne „denn Kollegen von der ÖVP da nur Recht geben“, so der Vertreter der „Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer“. Seine Fraktionskollegin Helga Stevens sieht durch die Indexierung „keine Rechte eingeschränkt, sondern gleiche Leistungen für das gleiche Kind am gleichen Ort gewährt“.

Widerspruch in der EVP

Der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker rechnete vor, dass Österreich für Kindergeld im Ausland 2016 rund eine Viertelmilliarde Euro ausgegeben habe, aktuell werde der Betrag wohl schon 300 Millionen Euro ausmachen. Durch eine Indexierung könnte knapp die Hälfte dieser Gelder für Österreich eingespart werden.

Allerdings steht die Europäische Volkspartei (EVP), der die ÖVP angehört, nicht geschlossen hinter Österreich. Der luxemburgische EVP-Abgeordnete George Bach etwa betonte gegenüber dem VOLKSBLATT, dass er gegen eine Indexierung sei, weil diese „die Systeme zusätzlich verkomplizieren“ würde. Die Zahl betroffener Familien sei sehr gering.

SPÖ strikt dagegen

SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried betonte unterdessen die Ablehnung der Indexierung, selbst wenn dies nach EU-Recht möglich wäre. Begründung; das österreichische Pflegesystem würde zusammenbrechen. Leichtfried meint damit die Befürchtung, dass sich für Pflegekräfte aus Osteuropa ein Einsatz in Österreich ohne volles Kindergeld nicht mehr lohnen würde.

Die Abstimmung über das Thema ist im EU-Parlament für Juni geplant. Heinz Becker spricht sich allerdings gegen Alleingang Österreichs aus.

