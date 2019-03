Nicht viel mehr als eine Hommage

Von Mariella Moshammer

Es ist vermutlich sein letzter Kinofilm und ja, man kann den Hut vor dem 82-jährigen Robert Redford ziehen, der sich noch einmal vor die Kamera geklemmt hat und den charmanten Gauner spielt.

Alles an „Ein Gauner und Gentleman“ ist alt: der Hauptdarsteller, die Zeit der Handlung (1981), der Stil, die Machart, die musikalische Dauerberieselung, die Schmähs. Jetzt ist alt natürlich nicht per se schlecht, richtig gut ist der Streifen aber auch nicht geworden. „Ein Gauner und Gentleman“ ist eine eineinhalbstündige Hommage an Redford, eine Reminiszenz an gute alte Zeiten folgt auf die nächste.

Der Inhalt ist schnell erzählt: Forrest Tucker (Redford) raubt Banken aus und das recht höflich und mit einem Lächeln im Gesicht. Später erfahren wir, dass er das schon seit Jahrzehnten tut, seine Familie darüber vergessen hat, immer wieder im Gefängnis gelandet und von dort wieder ausgebrochen ist. „Er kann eben nicht anders“, soll der Kinobesucher wohl denken.

Irgendwie erliegen alle seinem Charme

Auf der Flucht lernt er die völlig unbedarfte, aber liebenswürdige Jewel (Sissy Spacek) kennen und erzählt ihr – erinnert diese Szene nicht frappant an so viele schon gesehene, etwa Brad Pitt und Geena Davis in „Thelma und Louise“ …? —, wie man möglichst charmant bei einem Überfall rüberkommt. Die beiden kommen sich näher, parallel dazu macht es sich der von der Mitte des Lebens geschüttelte Polizist John Hunt (Casey Affleck) zur Aufgabe, den Gentleman-Gauner zu schnappen. Aber auch er erliegt irgendwie diesem Charme …

Regisseur und Drehbuchautor David Lowery hat Robert Redford und dem Bild, das seine Fans von ihm haben, ein Denkmal gesetzt. Ein freudiges Seufzen geht durchs Kino, wenn Fotos des jungen Redford in einer Polizeiakte auftauchen. Hintergrund der erzählten Geschichte ist die wahre des Forrest Tucker, der bis ins hohe Alter seinen „Beruf“ als Bankräuber — unbeeindruckt von Alter oder Gesetzen — ausübte.

Redford zeigt in „Ein Gauner und Gentleman“ sein umfassendes Können als Darsteller ebenso wie die brillante Sissy Spacek, Casey Affleck bringt einen Hauch moderne Coolness mit. Dazu Danny Glover und Tom Waits in Nebenrollen. Es ist ein Film für Redford-Fans geworden, die, die es nicht sind, werden es mit „Ein Gauner und Gentleman“ wahrscheinlich auch nicht mehr werden.