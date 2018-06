Nichts geht mehr in der Asylpolitik

Die Reform der EU-Asylpolitik ist wegen des Streits um die Flüchtlingsverteilung komplett festgefahren. Beim EU-Innenministerrat am Dienstag in Luxemburg kündigten mehrere EU-Staaten an, den Kompromissentwurf des bulgarischen EU-Vorsitzes abzulehnen. Es sind nicht nur die Visegrad-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen. Auch Deutschland will dem Paket nicht zustimmen. Ebenso die neue Regierung in Rom, welcher der Vorschlag allerdings nicht weit genug geht. „Italien darf nicht in ein Flüchtlingslager umgewandelt werden“, so der rechtspopulistische Innenminister Matteo Salvini. Regierungschef Guiseoppe Conte kritisierte die „egoistische Abschottung vieler EU-Mitglieder“.

Der bulgarische Entwurf sieht im Fall von Migrationskrisen zunächst nur eine freiwillige Unterstützung der EU-Partner vor. Liegt ein Land aber 40 bis 60 Prozent über seinem „fairen Anteil“, würden Asylbewerber nach einem Algorithmus umverteilt.

Der Streit wird nun den EU-Gipfel Ende Juni beschäftigen —und dann wohl ab Juli den österreichischen EU-Vorsitz. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sieht die neue italienische Regierung dabei als „starken Verbündeten“. Als EU-Ratspräsident strebt Kickl eine „kleine kopernikanische Wende“ in der Asylpolitik an. Ziel: Verhinderung von Migration.

Ausreisezentrum an nicht sonderlich attraktivem Ort

Dänemark will abgewiesene Asylbewerber an einem „nicht sonderlich attraktiven“ Ort in Europa unterbringen. Die Pläne dafür würden mit anderen Ländern, darunter Österreich, diskutiert und seien schon „relativ weit“, sagte Regierungschef Lars Lökke Rasmussen gestern. Das Bundeskanzleramt in Wien bestätigte Gespräche „un- ter anderem auch mit Dänemark“ über ein Ausreisezentrum.