Niederlande: Rechtspopulist kostet Regierungschef Rutte die Mehrheit

Der möglicherweise von einem Terroristen geförderte Erfolg von Rechtspopulisten hat die Koalition des niederländischen Premiers Mark Rutte die Mehrheit im Senat gekostet. Das Forum für Demokratie (FvD) erreichte bei der Wahl am Mittwoch auf Anhieb zwölf Sitze in der Ersten Parlamentskammer — genauso viele wie Ruttes konservative VVD.

Dämpfer für FPÖ-Freund

Weniger erfolgreich war der im Ausland bekannte Rechtspopulist Geert Wilders. Dessen mit der FPÖ verbündete Freiheitspartei (PVV) rutschte von neun auf sechs Mandate ab. Sowohl Wilders als auch FvD-Chef Thierry Baudet hatten das Attentat von Utrechter ausgeschlachtet. Montagabend waren dort in einer Straßenbahn drei Menschen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, der türkischstämmige Gökmen T. (37) hatte laut Staatsanwaltschaft terroristische Motive.

Baudet tritt weniger schrill auf als der Islam-Gegner Wilders und erreicht so offenbar neue Wählerschichten. In der Sache aber ist er nicht weniger radikal: Das FvD forderte 2016 eine Volksabstimmung über den EU-Austritt, lehnt Klimaschutz ab und ist auch Rassismus nicht abgeneigt.

Ruttes Vier-Parteien-Koalition hat in der Ersten Kammer nur noch 31 statt wie bisher 38 der 75 Sitze. Um weiter regieren zu können, ist sie auf Unterstützung weiterer Parteien angewiesen. Ein möglicher Partner: Die Grünen, die ihre Präsenz in der Ersten Kammer auf acht Abgeordnete verdoppelten. Ihr Erfolg bei gleichzeitigem Erstarken der Rechtspopulisten illustriert die Polarisierung in den Niederlanden.