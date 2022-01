Niederösterreicher durch Feuerwerksrakete schwer verletzt

Ein 18-Jähriger ist am Dreikönigstag bei der Explosion einer Rakete in Traisen (Bezirk Lilienfeld) schwer verletzt worden. Der Feuerwerkskörper explodierte in der Hand des Niederösterreichers, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Der junge Mann erlitt schwere Verbrennungen am Oberkörper und an den Händen. Er wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert und in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Befragungen und Zeugeneinvernahmen waren im Gange.

Der Mann aus dem Bezirk Lilienfeld hatte Feuerwerkskörper der Kategorie F2 im Internet gekauft. Zu Silvester wollte er mehrere „Bullen“-Raketen abschießen, wobei drei trotz Abbrennens der Schnur nicht zündeten. Am Donnerstagabend wollte der 18-Jährige laut Exekutive diese drei Feuerwerkskörper im Bereich des Wallfahrerweges in Traisen erneut starten. Der Niederösterreicher soll die Plastikabdeckung entfernt und die zum Teil abgebrannte Schnur entzündet haben. Dabei kam es zur Explosion.