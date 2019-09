Niemals vergessen!

55 bis 60 Millionen Menschen haben im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren. Der Rassenwahn der Nazis hat dazu geführt, dass Millionen von Juden sowie Angehörige ethnischer Minderheiten in Konzentrationslagern gefoltert und kaltblütig ermordet wurden. Diese Verbrechen niemals zu vergessen und das Gedenken zu pflegen, all dies ist eine historische Verantwortung und ein Gebot der Menschlichkeit und der Vernunft. Diese Geschichte darf sich nie mehr wiederholen.

Umso wichtiger ist es, auf das Gemeinsame hinzuweisen, das die Europäische Union geschaffen hat. Sie ist – auch wenn es viele nicht mehr hören wollen – das Friedensprojekt schlechthin, das es geschafft hat, dass einstige Kriegsgegner in gegenseitigem Verständnis gemeinsam Europa gestalten.

Genauso wichtig ist es, im Bereich der Bildung darauf zu achten, die historischen Fakten und Zusammenhänge stets aufs Neue zu vermitteln. Der starke Rechtsruck in Brandenburg und Sachsen untermauert diese Forderung. Zu viele sind offenbar nicht bereit, aus der Geschichte zu lernen. Zu viele glauben an zu einfache Lösungen. Und zu viele wollen mit Lügen und Halbwahrheiten verführen, Hass schüren und spalten, statt ehrlich Probleme zu benennen und an deren Lösung zu arbeiten.