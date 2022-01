„Niemand ist davor gefeit, sich zu täuschen“

Es war ihre erste große Rolle, in der sie sich an der Seite von Manuel Rubey gleich schwierigen Themen stellen musste. Die nö. Schauspielerin Theresa Riess (27) spielt in „Jeanny — das 5. Mädchen“ die titelgebende Hauptrolle. Inspiriert wurde der Film, in dem es um eine Serie von verschwundenen Mädchen geht, von Falcos Skandal-Hit. Der Event-Thriller wird anlässlich von dessen 65. Geburtstag (19. Februar) am Sonntag (30. Jänner) um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt.

VOLKSBLATT: Sie haben Jazzgesang, Schauspiel und Philosophie studiert. Eine spannende Mischung …

THERESA RIESS: Ich wollte mich mit 23 nach meiner Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin unbedingt selbst noch besser kennenlernen, deshalb habe ich Philosophie studiert. Und ich hatte einfach den Wunsch, wie viele andere in der Uni-Bibliothek zu sitzen, Texte zu lesen und zu lernen, diese Studienerfahrung zu machen.

Und wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen?

Ich habe mich immer schon gern künstlerisch ausgedrückt, vor allem mit Musik. Mit 17 war mir aus irgendeinem Grund plötzlich klar, dass ich Schauspielerin werden möchte. In meiner Familie bin ich damit ein Exot.

Wo haben Sie bisher Bühnen- und TV-Erfahrung gesammelt?

Ich habe an der Berliner Volksbühne gespielt und am Berliner Ensemble als Gastschauspielerin unter der musikalischen Leitung von Herbert Grönemeyer und der Regie von Robert Wilson. Ich habe ein paar Kurzfilme gedreht, „Jeanny“ war der erste große Film und die erste große Rolle.

Können Sie Ihre Kenntnisse in Philosophie auch für die Schauspielerei gebrauchen?

Philosophie kann ich in vielen Lebenslagen verwerten. vor allem auch im Schauspiel, weil ich Texte anders lese, mit einem anderen, geschärften Vorwissen. Das war eine große Denkschule und hat mir den Zugang sehr erleichtert, auch zu gesellschaftspolitischen Themen. Ich interessiere mich für viele Dinge, viel zu viele …

Wie sieht es mit Zielen und Vorbildern aus?

Ich würde gern im Film Karriere machen, auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes. Es gibt einen mexikanischen Schauspieler, Gael Garcia Bernal, den ich sehr inspirierend und gut finde. Ich mag mexikanisches Kino und lerne auch gerade Spanisch. Und Meryl Streep ist ein Vorbild von mir.

Welche Rolle spielt Musik?

Eine sehr große. Ich bin auch Jazzsängerin und baue mir damit gerade ein zweites Standbein als Musikerin auf.

Wie sind Sie zu Ihrer Rolle in „Jeanny“ gekommen?

Ich habe ein Casting absolviert, nachdem eine Casterin auf mich aufmerksam geworden ist. Das war mein großes Glück. Ich denke, ich kann unter Druck gut arbeiten und ich springe gern ins kalte Wasser für schwierige Szenen. Das waren sehr intensive, zum Teil sehr schwierige Szenen, eine sehr intensive Arbeit, vor allem auch, weil ich eine Doppelrolle hatte. Ich war in der ersten Drehwoche sehr nervös, weil alles neu für mich war. Aber: Wie ein Fisch sich im Wasser wohlfühlt, habe ich dann erkannt, dass ich mich am Filmset sehr wohl fühle.

Wie war die Zusammenarbeit mit Manuel Rubey, der einen Steuerberater spielt, der Jeanny recht nahe kommt?

Sehr schön. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich mit ihm spielen habe dürfen, weil er natürlich im Gegensatz zu mir ein Routinier ist. Er strahlt Ruhe aus und hat eine Bodenständigkeit, die sehr angenehm war für mich als Neuling. In den Drehpausen war es sehr lustig mit ihm.

Kannten Sie den Song bzw. die Songs über Jeanny bzw. Falco und seine Musik vor dieser Rolle? Und den Skandal, den er ausgelöst hat?

Ja, ich kannte das Lied schon vorher und andere auch, Falco sowieso. Auf Feiern und Partys war es immer üblich, dass er gespielt wurde. Wir hatten Falco schon in der Playlist. Den Skandal kannte ich nicht, den habe ich erst für den Film recherchiert und auch den Text erst dann bewusst gelesen und mich damit für die Rolle auseinandergesetzt. Die Kontroverse ist ja jetzt nicht mehr aktuell. Ich glaube, dass wir schon einen Konsens in unserer Gesellschaft darüber erreicht haben, dass es ein Problem gibt, wenn es um Gewalt gegen Frauen und Femizide geht. Mit diesem Fortschritt und auch, wie wir damit umgehen, dass wir darüber reden und das diskutieren, feministische Themen auch angehen, damit glaube ich, wäre das ein anderer Zugang heute. Der Film hat jedenfalls nicht die Intention, jemanden zu belehren, es ist ein Unterhaltungsfilm.

In welchem Zusammenhang steht das Lied mit dem Film?

Eigentlich in keinem so engen. Das Lied ist zur Inspiration verwendet worden und steht für sich.

Würden Sie sich so verhalten wie Ihre Filmfigur?

Ich glaube, jetzt als 27-Jährige würde ich nach dem Entdecken von Stalking-Bildern aufhören, in Kontakt zu sein mit diesem Menschen. Als 19-Jährige … Ich kann Jeanny verstehen in ihrem Verhalten, weil sie jung ist, neugierig, gerade am Anfang ihres selbstständigen Erwachsenenlebens steht. Einerseits finde ich sie sehr naiv, andererseits können die Jungen in dem Film auch nicht ständig in Angst leben. Jeanny ist stark, schlagfertig und zum Teil sehr erwachsen, aber in dieser Entscheidung, dem Mann, der sie gestalkt hat, weiter zu vertrauen, ist sie naiv und so habe ich die Figur auch angelegt, dass ich eben diesen Widerspruch gelten lasse. Und: Niemand ist davor gefeit, sich in jemandem zu täuschen. Vor allem in Sachen Liebe.

Können Sie verstehen, dass verzweifelte Eltern in Not die Sache selber in die Hand nehmen und wie im Film eine Bürgerwehr gründen?

Ich kann´s verstehen, dass die Liebe zum Kind so groß ist, dass man dann selbst aktiv werden möchte, aber ich glaube, es hat schon seinen Grund, warum dafür die Polizei, die Justiz zuständig ist.

Was sagt der Film über den Umgang mit Trauer?

Ich glaube, er sagt aus, dass Trauer zum Leben gehört und dass Verluste ein Teil des Lebens sind.

Ihre nächsten Pläne?

Ich werde eine neue Rolle spielen dieses Jahr, darf aber noch nichts darüber verraten. Ich freue mich auf die Zukunft, auf alles, was da kommt.

Mit THERESA RIESS sprach Melanie Wagenhofer