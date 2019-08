Nietzsches Größenwahn, Abgründe und Ironie in Töne gefasst

Von Eva Hammer

Es bedürfe einer neuen Kunst, leicht, flüchtig, oberflächlich, aber aus der Tiefe. Dieser Prämisse des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche folgt der französische Komponist Pascal Dusapin (Jg. 1955).

Selbst Philosoph, durchdachte er die Kunst seines Vorgängers und setzte dessen Lyrik in einen Zyklus für Bariton und Klavier um. Im Großen Saal des Mozarteums präsentierten die Salzburger Festspiele am Dienstag „Oh Mensch“, 23 Lieder und Klaviersoli zu Gedichten von Nietzsche.

Nigls Bariton klingt hell, natürlich und unverstellt

Der Komponist lässt die ganze Bandbreite der Gattung Lied zur Geltung kommen. Interpret ist Georg Nigl, einst Solosopranist der Wiener Sängerknaben. Er initiierte das Werk, Dusapin widmete es ihm in freundschaftlicher Verbundenheit. Nigls Bariton klingt hell, natürlich und unverstellt, jedes Wort genau verständlich. Am Klavier begleitet Olga Pashchenko, gefeierte Pianistin an großen Konzerthäusern. Ihr Spiel ist weniger Begleitung für den Sänger, als die Schaffung eigener Klangräume, eigener Musikwelten und Stimmungen, in die sich der Sänger einfindet, mit denen er im Streit steht oder in anderen Gefilden verweilt.

Düstere Nachtstimmung, alle Spielarten von Wut bis zu Bosheit und Verachtung, Freiheitsdrang und Überheblichkeit bis zum Größenwahn — Nietzsches lyrische Gedankenwelt — in Klängen vereint, dabei fehlt auch nicht der stets lauernde ironische Witz des Philosophen. „Ist für solchen Ehrgeiz diese Erde nicht zu klein?“ fragt der Sänger dreimal in Abschnitten, heiter, tiefsinnig, resignierend, die Frage bleibt im Geist des Philosophen unbeantwortet. Großer Wutausbruch bei „Fluch der Bildung, wenn sie speit, Fluch dem Tugendbunde“, an beiden Enden der Klaviertastatur krachen Blitz und Donner. Das folgende Solo am Steinway-Flügel kalmiert. Gehaucht schwebt Schmerz im Raum: „Und ein Abgrund ohne Schranken tat sich auf: da war’s vorbei.“ Schwer tropfen einzelne Töne vom Klavier dazu.

Hätte der Sänger seinen Blick nicht ausschließlich im Noten- und Textblatt gehabt, dann hätte der Abend in ein opernhaftes Abenteuer in der Welt des großen Philosophen geführt, ein ergreifendes Erlebnis bot er aber allemal. Dass der Saal nur zur Hälfte voll war, lag möglicherweise an der Beginnzeit (21.30 Uhr). Eine Stunde und 20 Minuten mit einem Viergestirn aus Komponist, Sänger, Klavier und einem großen Philosophen. Glücklich jeder, der sich das nicht entgehen ließ, das zeigte auch der Applaus der begeisterten Zuhörer.