Nigeria feierte 2:0-Sieg gegen Island

Der Pool D zählt zu den spannenderen Gruppen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Am Freitag besiegte Nigeria Island in Wolgograd 2:0 (0:0), damit kämpfen die Afrikaner am kommenden Dienstag mit Argentinien im direkten Duell um einen Achtelfinalplatz. Doch auch Island hat noch Chancen auf das Weiterkommen. Nach zwei Siegen ist in der Gruppe einzig Kroatien bereits fix weiter.

Nach einer torlosen ersten Hälfte war Nigeria nach dem Seitenwechsel die gefährlichere Mannschaft. Ahmed Musa brachte sein Team mit zwei Einzelaktionen (49., 75.) in Führung. Gylfi Sigurdsson scheiterte in der 83. Minute für die Isländer vom Elfmeterpunkt.