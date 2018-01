Niki: Insolvenzverwalter suchen gemeinsamen Weg

Von Christoph Steiner

Man braucht eine Lösung und das ziemlich schnell. Dass die Niki nun in einem Eilverfahren nochmals verkauft werden muss, macht die Verwertung der insolventen Airline nicht einfacher. Dass grundsätzlich zwei Verfahren in Österreich und Deutschland anhängig sind, verkompliziert die Sache zusätzlich. Daher gilt es nun, dass die beiden Insolvenzverwalter, Ulla Reisch für die österreichischen Vermögenswerte und Lucas Flöther als deutsches Pendant, einen gemeinsamen Weg finden. Denn die österreichische Masseverwalterin kann wohl nur über die Österreich zurechenbaren Werte verfügen. Laut Flöther liegen rund 80 Prozent des verwertbaren Vermögens von Niki in Deutschland. Daher wird derzeit sondiert. „Die Gespräche laufen in konstruktiver Atmosphäre“, teilt man dem VOLKSBLATT aus Deutschland mit. Insolvenzverwalter Flöther strebt überdies einen raschen Neu-Verkauf an die IAG/Vueling an, am besten ohne neuerlichen Bieterwettstreit. Was aber schwer wird.

Nachdem schon am Wochenende Niki Lauda angekündigt hatte, sich wieder um die einst von ihm gegründete Airline bewerben zu wollen, deklarierte sich gestern eine weitere Fluggesellschaft offiziell. Die irische Billigfluglinie Ryanair hat gestern ihr Interesse an Teilen der Niki bekundet. Bei den weiteren möglichen Bietern, die im ersten Verkaufsprozess unterlegen waren, hält man sich hingegen äußerst bedeckt. Man kommentiere das Insolvenzverfahren und den Verkauf der Niki nicht, heißt es sowohl bei der Condor als auch bei TuiFly gegenüber dem VOLKSBLATT.