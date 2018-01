Niki Lauda meldet sich im Bieterrennen zurück

Im neuen Niki-Verkaufsprozess greift auch Formel-1-Ikone wieder an. Bis Freitag müssen alle Angebote auf dem Tisch liegen

Wie erwartet werden sich die im ersten Verkaufsprozess unterlegenen Bieter im neuen Verkaufsprozess um die insolvente Fluggesellschaft Niki nicht lange bitten lassen. Als Erster machte gestern Niki-Gründer und Ex-Formel1-Weltmeister Niki Lauda seine Begehr bekannt. „Ich werde selbstverständlich ein Angebot bis zum 19. Januar für Niki abgeben“, kündigte Lauda dem „Handelsblatt“ an. Mitstreiter sucht er auch dieses Mal nicht. „Dieses Angebot mache ich wie beim letzten Mal allein.“ Im ersten Bieterverfahren in Deutschland war er in der Schlussrunde der IAG/Vueling unterlegen.

Nach der gerichtlichen Verlegung des Insolvenzverfahrens von Deutschland nach Österreich ist dieser bereits geschlossenes Kaufvertrag allerdings ungültig. Möglicherweise will Lauda diesmal auch mehr Geld in die Hand nehmen: „Ob ich mein Angebot erhöhen werde, kann ich noch nicht sagen, da ich erst einmal sämtliche Unterlagen überprüfen muss.“ Im ersten Verkaufsprozess hatte neben Lauda und IAG unter anderem auch die Thomas- Cook-Tochter Condor um die insolvente Airline mitgeboten. Bis diesen Freitag müssen alle neuen Angebote abgegeben werden.