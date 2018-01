Niki Lauda „schaut, was passiert“

Airline-Gründer gab erneut Angebot für Niki ab – Gläubiger tagen am Montag

Der Unternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda hat ein weiteres Mal ein Angebot für die von ihm gegründete und im Dezember als Air-Berlin-Tochter in die Insolvenz geschlitterte Fluggesellschaft Niki eingereicht. Nun wolle er „abwarten und schauen, was passiert“, so Lauda zur „APA“. Präferenzen des Niki-Betriebsratschefs Stefan Tankovits für einen Kauf durch den britisch-spanischen Konzern IAG beziehungsweise dessen Billigairlinetochter Vueling – die noch immer Interesse hat – wollte er nicht kommentieren. Jedenfalls endete um Mitternacht die erneute Bieterfrist für die Air-Berlin-Tochter. Die nun entscheidende Gläubigerausschusssitzung ist nächsten Montag. Neben dem Kaufpreis ist ausschlaggebend, wie viele Jobs gesichert werden sowie ein bindender Finanzierungsnachweis. Beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice wurden vorsorglich 990 Beschäftigte zur Kündigung angemeldet.