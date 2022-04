Nikolaus-Harnoncourt-Institut für Linzer Bruckneruni

Der 2016 verstorbene österreichische Dirigent Nikolaus Harnoncourt gilt als einer der Pioniere der historischen Aufführungspraxis.

Sein Nachlass wird nun von den Erben dem Land OÖ zur Digitalisierung zur Verfügung gestellt und soll an der Anton Bruckner Privatuniversität (ABPU) gesichert, wissenschaftlich aufgearbeitet und zugänglich gemacht werden.

Eine entsprechende Absichtserklärung wurde zwischen der Familie Harnoncourt, der Bruckneruni und dem Land OÖ vereinbart. „Nikolaus Harnoncourt war ein Musiker von Weltrang, der seine Heimat in Oberösterreich gefunden hat. Für das Kulturland Oberösterreich ist es eine große Auszeichnung, dass die Familie Harnoncourt sich entschlossen hat, seinen Nachlass der ABPU zur Digitalisierung zur Verfügung zu stellen“, erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Das Leben und Wirken von Nikolaus Harnoncourt soll im Rahmen eines nach ihm benannten Instituts zusammengeführt, aufgearbeitet und in zeitgemäßer Form weltweit zur Verfügung gestellt werden“, ergänzt Rektor Martin Rummel. Unter der künstlerischen Leitung von Florian Boesch (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) sowie der Projektleitung von Claudia Stobrawa sollen bis Jahresende Vorbereitungen dafür getroffen werden, um ein Konzept für das geplante Institut mit inhaltlichen Schwerpunkten erarbeiten zu können.

„Meine Mutter Alice Harnoncourt hat unzählige Anfragen von renommierten, internationalen Institutionen abgelehnt, das geistige Erbe ihres Mannes Nikolaus Harnoncourts in die Welt zu tragen und zu bearbeiten, da mein Vater mit und in St. Georgen im Attergau verbunden und verwoben war und ist. Die Familie ist nun bereit, diesen riesengroßen künstlerischen, wissenschaftlichen und kulturphilosophischen Schatz in ein übergreifendes Universitäts-Institut einzubringen, wenn es vom Geist und der Überzeugung Nikolaus Harnoncourts getragen ist und Perspektiven auf eine nachhaltige Wirkung in Oberösterreich, Österreich und der Kunst insgesamt haben kann“, so Franz Harnoncourt.