Nikotin-Stopp am Welt-Nichtrauchertag

Knapp 1,5 Millionen Menschen greifen in Österreich täglich zur Zigarette. Auch alternative Nikotinprodukte wie E-Zigaretten, Snus oder Nikotin-Kaupäckchen erfreuen sich steigender Beliebtheit, vor allem bei Jungen.

Anlässlich des heutigen Weltnichtraucher-Tages fordert die Krebshilfe einen besseren Schutz der Jugend vor dem Nikotin-Einstieg und motiviert Raucher zum Rauchstopp. „Wir beobachten einen Konsumwandel von Tabak-Nikotinprodukten,“ erklärt Krebshilfe Präsident Univ.-Prof. Paul Sevelda.

„Wasserpfeifen werden von Österreichs Jugend fast schon so häufig wie Zigaretten konsumiert, wenn auch in geringerer Frequenz.“ So führen diese neuen Produkte viele Jugendliche in die Nikotinabhängigkeit.