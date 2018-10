Kei Nishikori ist am Donnerstag mit einem glatten Sieg über Moskau-Sieger Karen Chatschanow ins Viertelfinale des Erste Bank Open eingezogen. Der als Nummer 5 gesetzte Japaner fertigte den Russen in nur 64 Minuten mit 6:2,6:2 ab. Nishikori, der damit auch im Race to London weiter gepunktet hat, trifft im Viertelfinale entweder auf den topgesetzten Österreicher Dominic Thiem oder Sam Querrey (USA).

Chatschanow hatte am Vortag den Niederösterreicher Dennis Novak mit 6:3,7:5 ausgeschaltet.