Nissan fährt nun radikalen Sparkurs

Nach einem Gewinneinbruch streicht der japanische Renault-Partner Nissan etwa jeden elften Arbeitsplatz. Zum Endes des Geschäftsjahres 2022/2023 (31. März) sollen die globalen Produktionskapazitäten um zehn Prozent gestutzt werden. Die Belegschaft wird um etwa 12.500 Stellen reduziert, wie Nissan in Yokohama mitteilte. Aktuelle Angaben zur Zahl der Beschäftigten liegen nicht vor, nach früheren Angaben waren es Ende März 2018 weltweit knapp 139.000.

Nissan hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres kaum noch profitabel gearbeitet. Der operative Gewinn schrumpfte um 98,5 Prozent auf 1,6 Milliarden Yen (13,3 Millionen Euro) zusammen. Analysten hatten mit einem Einbruch gerechnet, allerdings in der Größenordnung von 66 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 6,4 Milliarden Yen, um 94,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Im Berichtsquartal ging der Absatz bei Nissan um sechs Prozent auf 1,2 Millionen Fahrzeuge zurück. In Europa, einschließlich Russland sank der Absatz um 16,3 Prozent auf 135.000 Autos.

Vorstandschef Hiroto Saikawa ist nun gefordert, den Konzern aus dem Tief zu führen, so soll etwa die Produktpalette verkleinert werden und vor allem in den Werken rationalisiert werden. Genaue Angaben machte Saikawa nicht. Nissan hat unter anderem Probleme in den USA, wo Rabatte zur Verkaufsförderung seit Jahren an den Renditen nagen.