Nissan Micra: 100 PS sind 100 PS

Ein Liter Hubraum, vier Zylinder, 100 Pferde, die die Vorderräder antreiben und 160 Newtonmeter maximales Drehmoment bei 2750 Touren; was sich als schnöde technische Angaben für den Nissan Micra liest, erweist sich in der Praxis als flotte Partie – auf dem Land und natürlich auch in der Stadt.