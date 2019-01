No zu No-Deal nur frommer Wunsch

Der angesichts der verhärteten Fronten zwischen London und Brüssel drohende No-Deal-Brexit, also der chaotische EU-Austritt ohne vertragliche Regelung, sollte nach dem Willen des britischen Unterhauses eigentlich ausgeschlossen sein. Denn neben dem Auftrag an Theresa May zu Neuverhandlungen mit der EU-27 konnten sich die Abgeordneten Dienstagabend auch noch auf die Ablehnung eines No-Deal-Brexits einigen. Doch dieser von einer konservativen Abgeordneten erwirkte Beschluss ist rechtlich nicht bindend, somit nur ein frommer Wunsch des Unterhauses.

Brexit-Minister Stephen Barclay meinte denn auch gestern, Großbritannien werde am 29. März ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, „außer wir können uns auf etwas einigen“. Das rief umgehend die Opposition auf den Plan. Labour-Chef Jeremy Corbyn werde bei einem Treffen mit May darauf bestehen, „dass der Wille des Parlaments respektiert wird und ein No-Deal jetzt vom Tisch ist“, sagte ein Labour-Vertreter. Immerhin hat der Beschluss gestern ein erstes Treffen von May und Corbyn ermöglicht, da der Labour-Chef damit seine Bedingung erfüllt sah, dass No-Deal ausgeschlossen werden müsse.

EU bereitet Notfall vor

Brüssel bereitet sich auch weiter auf den No-Deal-Brexit vor. Die EU-Kommission beschloss gestern ein weiteres Notfallprogramm in den Bereichen Erasmus, Sozialversicherung und Haushalt. Damit soll sichergestellt werden, dass junge Menschen aus der EU und aus Großbritannien weiter an Erasmus teilnehmen können und ihren Aufenthalt nicht unterbrechen müssen.