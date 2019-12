Nobelpreis-Tage starten mit PK von Handke und Tokarczuk

Am Freitag beginnen die offiziellen Verpflichtungen für die Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2018, die Polin Olga Tokarczuk, und den Preisträger des Jahres 2019, den Österreicher Peter Handke, in Stockholm. Um 13 Uhr findet in der Schwedischen Akademie eine internationale Pressekonferenz statt. Fragen, die politische Themen betreffen, sind wahrscheinlich.

Tokarczuk hat sich in der Vergangenheit kritisch über die innenpolitische Lage in ihrem Land geäußert. Bei Handke ist es seine Haltung zu Serbien und Jugoslawien, die für ein heftiges Wiederaufflammen jener Debatte gesorgt hat, die ihn seit der Veröffentlichung des Reiseberichts “Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien” 1996 und seiner Teilnahme am Begräbnis des serbischen Ex-Präsidenten Slobodan Milosevic 2006 begleitet. In Stockholm sind Protestaktionen von bosnischen Kriegsopferverbänden angemeldet.

Am Samstag halten beide Preisträger ihre Nobelvorlesungen. Die feierliche Verleihung der Nobelpreise für Physik, Chemie, Medizin und Literatur wird dann am Dienstag, 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, im Konzerthaus von Stockholm vom schwedischen König vorgenommen.