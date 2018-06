Noch ein US-Botschafter outet sich als Kurz-Fan

Nachdem vorige Woche der neue US-Botschafter in Wien, Trevor Traina, von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) („repräsentiert Europas Zukunft“) geschwärmt hatte, outete sich nun auch der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell: „Kurz ist ein Rockstar – ich bin ein großer Fan“, sagte er in einem Interview mit der ultrakonservativen Plattform Breitbart London. Der Bewunderung tun offenbar Kurz‘ Kritik an der Politik von US-Präsident Donald Trump keinen Abbruch. In Deutschland sorgte das Grenell-Interview allerdings für Missfallen, hatte er doch sehr undiplomatisch scharfe Kritik am nach Ansicht Trumps zu kleinen deutschen Militärbudget geübt.