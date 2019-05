„Noch eine Sonderleistung nötig“

Handball: Der HC Linz erzwang in Relegation gegen Leoben ein Entscheidungsspiel

Von Tobias Hörtenhuber

Mit seinem zwölften Tor fixierte Srdjan Predragovic 13 Sekunden vor dem Ende den 33:31 (16:13)-Sieg des HC Linz über Leoben und damit ein Entscheidungsspiel um den HLA-Klassenerhalt am Samstag in Donawitz. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft wie die Löwen“, war Trainer Slavko Krnjajac die Erleichterung anzusehen, während die Spieler noch lautstark von der vollen Halle gefeiert wurden.

Am Ende zitterten plötzlich die Hände

Aber die Nerven der Fans wurden einmal mehr auf eine harte Probe gestellt. In Minute elf gingen die Hausherren erstmals in Führung, bauten diese zwischenzeitlich auf vier Tore aus, kassierten in Minute 40 den Ausgleich (20:20). Als Youngster Moritz Bachmann zweieinhalb Minuten vor dem Ende auf 32:28 stellte, feierte die Halle schon den Sieg. Aber dann: ein Grbavac-Ausschluss und zittrige Hände — Leoben kam auf ein Tor heran — bis Predragovic die Verantwortung übernahm.

„Haben gezeigt, dass wir bessere Mannschaft sind“

„Diesmal haben wir alle Nackenschläge weggesteckt“, jubelte Sportchef Uwe Schneider, der die meiste Zeit wie ein Rumpelstilzchen hinter der Bank herumsprang. „Wie wir uns in kritischen Situationen gewehrt haben, das war das Wichtigste der Partie“, analysierte er. Und Spielmacher Klemens Kainmüller ergänzte: „Wir haben gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind.“

Doch das müssen die Linzer jetzt in Spiel drei erneut beweisen. Schwer genug, wie auch Ex-Präsident Christian Kropf im VOLKSBLATT-Gespräch wusste: „Es wird nochmals eine Sonderleistung notwendig sein.“