„Noch einmal ein riesiger Schritt“

Linzer Tormann-Talent will auch in Österreichs A-Team aufzeigen

„Gehofft habe ich schon, aber als die Nachricht wirklich kam, war ich natürlich überrascht“, meinte Leon Sommer über jenen Moment als der junge Torhüter der Steel Wings Linz erfuhr, Teil von Österreichs Eishockey-A-Kader für das erste WM-Vorbereitungscamp zu sein.

„Es ist noch einmal ein riesen Schritt im Vergleich zum U20-Team, aber richtig cool und es sind alle voll nett“, schilderte der 19-jährige Linzer seine ersten Eindrücke.

Das Spiel in Tschechien (1:5) verfolgte Sommer, wie die ebenfalls zu Hause gebliebenen Kollegen Wimmer und Wallner, noch vor dem Fernseher in der Stahlstadt. Am Freitag (17.30/live ORF Sport+) wird der Drittplatzierte beim VOLKSBLATT TopTalent 2020 in seiner Heimhalle — der Linz AG Eisarena — gegen den sechsmaligen Weltmeister auf der Spielerbank Platz nehmen.

„Ein bisschen nervös bin ich schon, aber eine positive Nervosität“, freut sich das Tormann-Talent schon auf das Kräftemessen mit Tschechien vor zahlreichen heimischen Fans. „In Znojmo waren über 4000 in der Halle und haben richtig für Stimmung gesorgt, das wäre in Linz auch cool.“

Von Daniel Gruber