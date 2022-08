Noch immer diese Klischees

Ob Reifenwechsel, Servicetermine oder die Überprüfung der technischen Details beim gemeinsamen Auto – in einer Partnerschaft werden diese Tätigkeiten zu mehr als zwei Drittel von den Männern erledigt: So haben 85 Prozent der Männer den Check des Öl- und Wasserstandes oder des Frostschutzmittels häufiger auf ihrer Aufgabenliste als die Partnerin.

Das Tauschen der Blätter beim Scheibenwischer liegt mit 80 Prozent auch vorwiegend in männlicher Hand, ebenso das Wechseln der Reifen (78 Prozent) oder die Überprüfung der Profiltiefe (81 Prozent). Das zeigt eine heuer unter 500 Österreichern durchgeführte Innofact-Umfrage im Auftrag von AutoScout.

Nach klassischem Rollenbild geht es auch hinter dem Steuer zu. Hier sitzen – insbesondere bei längeren Fahrten – meist noch die Männer (72 Prozent). Nur zehn Prozent der Frauen fahren bei längeren Reisen häufiger als ihr Partner. Wohin es geht, liegt da noch eher in ihrer Hand: Ein Viertel der Frauen gibt an, für die Planung der Route bei gemeinsamen Urlauben zuständig zu sein.

Das Prinzip „Gleiche Rechte, gleiche Pflichten“ gilt tendenziell stärker bei jüngeren Autofahrenden. In der Gruppe der über 50-Jährigen fühlen sich Männer in allen Belangen rund ums Auto häufiger zuständig. Bei den unter 30-Jährigen geht es dort in Richtung Gleichberechtigung.