Noch kein Durchbruch im Asyl-Streit mit Rom

Vorerst ohne Einigung, aber mit klimatischen Fortschritten endete am Mittwoch Abend der Zusammentreffen der Innenminister Deutschlands und Italiens in Innsbruck. Zur Debatte stand die von Horst Seehofer verlangte Rücknahme von Asylwerbern, die in Deutschland angetroffen, aber in Italien registriert bzw. in ein Asylverfahren aufgenommen wurden. Sollte Italien die Rücknahme verweigern, will Seehofer diese Menschen über die Grenze nach Österreich zurückstellen — daraus leitet sich die Brisanz dieser Frage für (Ober)österreich ab. Immerhin hat Deutschland wie berichtet im Vorjahr 22.700 Übernahme-Ersuchen nach Rom gesandt.

Weiteres Treffen im Juli

Jetzt wollen Deutschland und Italien zunächst auf Beamtenebene die Causa weiter beraten. Noch im Juli wollen Seehofer und sein italienischer Ressortkollege Matteo Salvini dann neuerlich zusammentreffen, um über die Vorschläge der Beamten „zu beraten und zu entscheiden“. Salvini machte aber klar, dass es kein Rücknahme-Abkommen mit Berlin ohne Entgegenkommen der EU geben werde:

Gerettete nach Libyen!

„Wenn die Union endlich ihre Außengrenze schützt werden wir über alles andere diskutieren.“ Salvini fordert eine generelle Umverteilung der Asyl-Lasten, „damit Italien nicht immer allein dasteht“. Dazu gehört auch eine Neuregelung der Seenotrettung, die für Flüchtlinge nicht mehr in Italien, sondern zurück in Libyen enden solle. Seehofer bezeichnete dies am Mittwoch nach der Unterredung als „berechtigtes Anliegen von Italien“, wie das Gesprächsklima überhaupt „sehr lösungsorientiert“ gewesen sei.

Bessere Hilfe für Libyen

Aus Rom kommt im Sinne der Verhinderung von Überfahrten auch der Vorschlag, Libyen seitens der EU im Kampf gegen die Schlepper besser zu unterstützen. „Weniger Abfahrten in Libyen heißt schließlich weniger Ankünfte in der EU“, argumentierte Italiens Außenminister auch am Donnerstag in Innsbruck.

Zusammenfassend sagte Horst Seehofer nach der ersten Verhandlungsrunde mit Matteo Salvini: „Ich bin zuversichtlich, dass ein Abkommen gelingen kann. Aber zwischen einem guten Auftakt und Lösungen liegen meist noch schwierige Gespräche.“

Libyen-Konferenz kommt

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte unterstrich am Donnerstag den Handlungswillen seines Landes in Sachen Libyen: im Herbst werde Italien eine internationale Konferenz zur Stabilisierung des Landes einberufen — mit dem mittelfristigen Ziel, im nordafrikanischen Land demokratische Wahlen herbeizuführen. Erst müssten aber, so Conte, die wirtschaftlichen und politischen Ausgangsbedingungen für den demokratischen Wandel geschaffen werden.