Noch keine heiße Spur zu Neun-Finger-Bankräuber

LINZ/WELS – Selten kann die Polizei bei der Fahndung nach einen Täter auf solch markante Details zurückgreifen wie bei jenem maskierten Bankräuber, der — wie berichtet — Donnerstagvormittag eine Filiale der Spardabank in Wels mit einem Messer überfallen hatte. Doch obwohl dem etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann ein Finger an der linken Hand fehlt, sind laut Günter Schwaiger vom Landeskriminalamt bislang nur relativ wenige Hinweise eingegangen. „Wir sind aber trotzdem zuversichtlich, dass uns dieses markante Detail zum Täter führen wird“, so der Chef-Ermittler zum VOLKSBLATT. Beim Mann, der im oberösterreichischen Dialekt gesprochen hatte, gebe es keine Übereinstimmungen mit bisher ungeklärten Banküberfällen. Er dürfte bisher noch nicht in Erscheinung getreten sein.

Während die Tat am Donnerstag der erste Überfall auf einen so genannten Risikobetrieb (Banken, Wettbüros, Trafiken, Juweliere und Tankstellen) im heurigen Jahr war, waren es im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres schon 13. Den Rückgang bei Banküberfällen führt die Polizei insbesondere darauf zurück, dass in den Geldinstituten relativ wenig Bares zu holen ist. Außerdem gebe es auch immer bessere technische Sicherheitsmaßnahmen und Schulungen für die Mitarbeiter.

hw