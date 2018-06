Noch keine Probleme mit giftigen Raupen in OÖ

Von Andreas Röbl

LINZ/WIEN — In Wien musste diese Woche sogar der Schlosspark Schönbrunn gesperrt werden, in Deutschland schon Schulen, Radwege und Kinderspielplätze. Schuld ist ein haariges Insekt, dessen giftige Härchen samt Widerhaken auch für Menschen eine gesundheitliche Gefährdung darstellen. Es handelt sich dabei um die Raupen des sogenannten Eichenprozessionsspinners, eines ursprünglich in Südeuropa beheimateten Nachtfalters, dessen verstärktes Auftreten in nördlicheren Regionen in Verbindung mit dem Klimawandel stehen dürfte. Besiedelt werden vor allem – wie der Name andeutet – Eichenwälder, immer öfter treten sie aber auch an Einzelbäumen in Parks und im urbanen Bereich auf. Der Kontakt mit den Tieren kann gesundheitliche Folgen haben, die von juckenden Hautausschlägen bis zu Asthmanfällen reichen, wenn die Härchen in die Atemwege gelangen.

Wärme begünstigt die starke Vermehrung

Während sie in Wien heuer erstmals – vermutet wird aufgrund des ungewöhnlich warmen Wetters – in großer Zahl in einigen Parks geortet wurden (so auch im Prater), gibt es in Oberösterreich offenbar noch keine derartigen Probleme. Weder bei der Landessanitätsdirektion lagen Meldungen über gesundheitliche Folgen vor, noch hat man in der Naturschutzabteilung Hinweise auf ein gehäuftes Auftreten, wie der Biologe Alexander Schuster im Gespräch mit dem VOLKSBLATT sagt. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass es hierzulande vergleichsweise geringere Eichenbestände gibt, so der Biologe. Auch dem Leiter des Linzer Biologiezentrums, Fritz Gusenleitner, liegen noch keine Hinweise auf ein gehäuftes Auftreten vor. Allerdings gibt er zu bedenken: „Wenn es in Ostösterreich schon größere Vorkommen gibt, ist es meist nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei uns soweit ist.“