(Noch) keine Rede von Umbruch

Von Tobias Hörtenhuber

Von einem radikalen Umbruch, der gerüchteweise den Black Wings Linz am Ende der Saison bevorstehen soll, wollte Manager Christian Perthaler im Gespräch mit dem VOLKSBLATT nichts wissen, die konkrete Kaderplanung beginne erst nach dem Play-off. Vor dem Spitzenduell am Dienstag in der Pick Round gegen Salzburg (19.15/live Sky Sport Austria) bestätigte er aber, dass Trainer Troy Ward einigen Spielern die Rute ins Fenster gestellt hat: „Jetzt müssen sie zeigen, dass sie wollen, was sie können.“

Am besten schon gegen die „Bullen“, denn bei einem Sieg nach 60 Minuten wäre Linz zumindest für 24 Stunden neuer Tabellenführer. Die Vienna Capitals, die sich mit dem österreichischen Stürmer Emilio Romig (Colorado/ECHL) gastieren erst am Mittwoch beim KAC.

Um das zu schaffen, müssen die Linzer trotz fünf Siegen in der Pick Round noch besser werden. „Wir haben Schwächen gezeigt, die im Play-off nicht sein dürfen“, sprach Perthaler die vielen Gegentore und Strafen an. „Ich hoffe, wir steigern uns noch kontinuierlich.“

Der Sieger der Pick Rund bzw. der Zweite (wenn Wien Erster wird) bekommt übrigens ein Ticket für die Champions League.