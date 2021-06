Noch mehr Erholung am See

Ob Touristen aus dem Ausland oder Einheimische – die oberösterreichischen Gewässer erfreuen sich großer Beliebtheit.

Allein vergangenen Sommer wurden in Oberösterreich 1,4 Mio. Nächtigungen aus dem Ausland verbucht, aus dem Inland waren es sogar 2,4 Mio. Übernachtungen. Dennoch stellt sich des öfteren die Frage nach einem freien öffentlichen Zugang zum See, nachdem viele Seezugänge bereits privat verbaut wurden.

Nun stellt das Land Oberösterreich kurz vor Ferienbeginn zu seinen bisher 24 öffentlichen Badeplätzen drei zusätzliche Erholungsanlagen zur Verfügung.

Drei neue Badeplätze

Künftig kommen Besucher am Traunsee, Hallstätter See und Langbathsee noch mehr auf ihre Kosten. Nach zwei Jahren intensiven Verhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer hat das Land Oberösterreich am Vorderen Langbathsee ein Ufer-Grundstück mit 4.600 Quadratmeter erworben.

„Damit haben wir am Naturjuwel Langbathsee einen öffentlichen Seezugang samt attraktiver großer Liegewiese für Oberösterreicher sowie für Gäste dauerhaft gesichert“, so Stelzer und Achleitner. Hier wolle man ein strategisches Konzept entwickeln, um die vorhandenen Optionen am besten auszuschöpfen.

Am Traunsee wurde in der Gemeinde Altmünster ein landeseigenes Grundstück zum öffentlichen Badeplatz mit 4.462 Quadratmeter Liegefläche umfunktioniert.

Ähnlich verfahren wurde mit einem Seegrundstück in Bad Goisern, das schon zum Teil als Badeplatz genutzt wurde. Aus einer Liegenschaft der Straßenverwaltung wurde nun ein öffentlicher Badeplatz mit 8.934 Quadratmetern.

Rund ums Baden

An insgesamt 54 öffentlichen Seezugängen inklusive der 27 Badeplätze der Bundesforste können sich Sommerfrischler nun voll austoben. Nicht zu vergessen sind außerdem die zusätzlichen direkten Seezugänge und die 140 Freibäder der Gemeinden.

Die „Bacherlwiese“ in St. Wolfgang lädt hier beispielsweise zum Baden und Erholen ein. Wer noch mehr Geheimtipps rund ums Baden erfahren möchte kann auf der neuen Website von Oberösterreich Tourismus www.wassererlebnis.at schmökern.