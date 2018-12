Noch nicht ausgestanden…

Der am Dienstag nach mehr als drei Monaten Inhaftierung in der Türkei freigelassene Max Zirngast freut sich zwar mit seinen Eltern über ein „schönes Weihnachtsgeschenk“, doch ausgestanden ist die Sache für den österreichischen Autor und Studenten noch nicht. Er muss sich weiter wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verantworten und darf das Land nicht verlassen. Der junge Steirer weist den Vorwurf als „lächerlich“ zurück. Der Prozess gegen ihn soll am 11. April beginnen. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) zeigte sich erfreut, dass „unsere umfangreichen Bemühungen Früchte tragen“. In den vergangenen Wochen war Kritik laut geworden, die Bundesregierung setze sich zu wenig für den Österreicher ein. Zum Vergleich: Der im Februar 2017 in der Türkei inhaftierte deutsche Journalist Deniz Yücel kam erst nach einem Jahr frei.