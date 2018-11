„Noch nicht tot“ – Phil Collins 2019 live im Happel-Stadion

Noch nicht tot ist der englische Pop-Superstar und Genesis-Frontman Phil Collins, wie er auf seiner seit 2017 laufenden Tour „Not Dead Yet Live!“ schon bewiesen hat. 15 Jahre nach seinem letzten Auftritt in der Wiener Stadthalle kehrt der hochdekorierte Sänger nun in die Bundeshauptstadt zurück und gibt am 2. Juni im Ernst-Happel-Stadion den Auftakt seiner Europa-Sommertournee 2019.

„Ich dachte, ich würde leise zurücktreten,“ kommentiert Collins seine Rückkehr, „aber dank meiner Fans, meiner Familie und der Unterstützung einiger außergewöhnlicher Künstler, habe ich meine Leidenschaft für Musik und für Live-Auftritte wiederentdeckt. Es ist Zeit, all das wieder zu machen und ich bin schon aufgeregt. Es fühlt sich einfach richtig an“, zitiert der Veranstalter in einer Aussendung den 67-jährigen Künstler. Der Kartenvorverkauf startet am 30. November.