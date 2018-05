„Noch nie so viele an Fronleichnam“

In der 2. Runde des oö. ORF-Landkimis, „Der Tote im See“, der jetzt in die oö. Kinos kommt, rückt Kriminalbeamtin Grete Öller noch mehr in den Fokus. Gespielt wird sie wieder von Oberösterreichs Film-, TV- und Theaterereignis Maria Hofstätter. Wie schon bei „Der Tote am Teich“ wurde wieder im wunderbaren Mühlviertel gedreht, aber etwa auch im Steyrtal.

VOLKSBLATT: Hatten Sie mit einem zweiten Land- krimi aus OÖ gerechnet?

HOFSTÄTTER: Ja, keine Ahnung, nach dem ersten Film war nicht die Rede davon, dass irgendetwas weitergeht.

Es hat immer geheißen, wenn die Quoten funktionieren, geht es weiter …

Ja, aber mit uns war das nicht abgesprochen. Das heißt ja nicht, dass das dann dieselben Ermittler sein müssen. Da gab es keine Vorverträge. Es hat uns das Treatment überzeugt, dass die Geschichte fertig erzählt wird. Bei den „Rosenheim-Cops“ müsste Rosenheim schon zehnmal ausgestorben sein. Das kommt einem irgendwann lächerlich vor, wenn an einem Ort ständig Morde passieren.

Im ersten Film gab es eine Annäherung zwischen dem Ahorner, gespielt von Josef Hader, und der Grete …

… das ist nix, was ich sagen darf, das offenbart sich im Laufe der Geschichte. Aber sagen wir einmal so: Es ist nicht so einfach — wie im richtigen Leben auch.

Sie spielen eine wirklich toughe Polizistin. Was hat sich an Ihrer Rolle noch ausbauen lassen?

Der emotionale Fokus lag beim ersten Film auf der Geschichte, nicht auf den Kommissarinnen. Es gab zwar diese kleine Annäherung an den Ahorner, aber im Prinzip war es Polizeiarbeit. Bei der Fortsetzung geht es tatsächlich mehr um unsere eigenen Emotionen, die von Grete und Assistentin Lisa. Und es gibt ja nicht wieder einen Mord im Dorf, sondern man erzählt einen ungeklärten Fall zu Ende, bei dem Ahorners Familie getötet und Fahrerflucht begangen wurde.

Der Fahrerflüchtige kommt schon aus Oberösterreich, aber nicht aus …

… das wird jetzt zu einem Ende gebracht, diese Obsession Ahorners im ersten Film, der alle Autos auf Unfallspuren untersucht hat. Er ist ja vom Dienst suspendiert worden. Und es ist ein Krimi, der abgeschlossen werden musste.

Die Kriminalbeamtinnen, gespielt von Ihnen und Miriam Fussenegger, haben sich im Laufe des ersten Films das Du-Wort angeboten. Ist da noch Spielraum?

Die verstehen sich eigentlich sehr gut, ein paar kleine Hickhacks … Die arbeiten ja jetzt schon zwei Jahre zusammen, das ist ja kein neues Team mehr. Und das merkt man auch, dass man sich besser kennt, auch mehr vertraut dadurch, sich Privateres erzählt. Das hat das Drehbuch berücksichtigt, das wurde uns sozusagen auf den Leib geschrieben, weil beim ersten Mal wurde halt zuerst besetzt, aber jetzt wusste man ja, für wen man schreibt.

„Der Tote am Teich“ spielte im Winter. Wie war es, im Sommer zu drehen?

Naja, wir haben ja gedacht, super Sommer, wir frieren nicht mehr. Die erste Woche war saukalt, da war ich recht dankbar um die Lederjacke, die ich trage. Dazwischen hatten wir eine Hitzewelle — und da habe ich sie verflucht, also wir haben geschwitzt und gefroren. Aber das Mühlviertel war sehr schön.

Und die Bevölkerung?

Ich glaube, so viele wie im Film waren noch nie bei der Prozession an Fronleichnam in Windhaag. Man hat gehört, da wird gefilmt — natürlich, das ist ja eine super Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob in den Nachbargemeinden der Pfarrer alleine gegangen ist mit der Monstranz, es waren sehr viele Teilnehmer. Die Leute sind unglaublich hilfsbereit und lieb dort.

Gab es viele Schaulustige bei den Dreharbeiten?

Ja, zum Teil sind die auch gleich als Komparserie verwendet worden. Es gab viele spontane Sachen, auch der Regisseur ist auf das sehr eingegangen. Natürlich haben sich die Leute gefreut, wenn sie dabei sein durften. Einmal kam ein Bauer mit seinem Traktor vorbei, den wir gefragt haben, ob er mitmachen will. Er müsste halt da in der Wiese kreiseln … Er hat dann gefragt und einfach eine Fremdwiese bearbeitet. Es war nie irgendwer genervt, dass wir da sind, obwohl das auch mühsam sein kann.

Mir hat Regisseur Leytner beim ersten Mal gesagt, dass er die Produktion eher als Heimatfilm sehe, erst in zweiter Linie als Krimi.

So ist es. Und darum war ich bereit, das mit dem Josef, der ja auch nicht zehn Jahre eine Serie spielen will, noch einmal zu machen. Nikolaus Leytner geht sehr gefühlvoll um mit der Landschaft, mit der Atmosphäre, mit den Leuten. Auch ist ihm die richtige Besetzung noch so kleiner Rollen wichtig. Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass wirklich alle Oberösterreichisch können, also sozusagen Originalbesetzung sind.

Der erste Landkrimi aus OÖ hatte die meisten Zuseher aller Landkrimis …

… Ja, da ist natürlich der Josef Hader ein Zugpferd, mich kennt man bei Gott nicht so gut wie den Josef …

… das war insgesamt irrsinnig hochwertig besetzt, wenn der Philipp Hochmair sogar eine Leiche spielt …

Darauf legt der Nikolaus sehr Wert. Und es lohnt sich auch.

Die Premiere von „Der Tote im See“ ist am Samstag mit dem Filmteam (20 Uhr) als Open Air am Hauptplatz von Windhaag.

INTERVIEW: PHILIPP WAGENHOFER

Foto: Lotus-Film/Ioan Gavriel