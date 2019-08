„Noch nie waren Lebensmittel so sicher wie heute“

Sie sind nun gut ein Monat Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Wie war die Einarbeitungszeit?

LANGER-WENINGER: Die erste Zeit war sehr spannend und teilweise auch schon sehr fordernd. Das Haus funktioniert sehr gut, die motivierten Mitarbeiter arbeiten sehr gut zu und die Anerkennung draußen ist mir gegenüber sehr hoch. Ich bin derzeit auch dabei, viele Termine wahrzunehmen, um den direkten Kontakt zu den Funktionären und Landwirten zu stärken. Der Kalender füllt sich also relativ rasch. Und ich habe gleich gemerkt, wie wichtig, spannend und fordernd die Interessenvertretung für die Landwirte ist.

Was konkret ist wichtig, spannend und herausfordernd?

Ich denke da etwa an die Engerlingplage im Grünlandbereich, die uns seit gut vier Wochen beschäftigt. Das ist für die betroffenen Höfe sogar teilweise existenzbedrohend. In Oberösterreich sind 25.000 Hektar betroffen, und die müssen auch wieder saniert werden, was wiederum viel Geld kostet, während auf diesen Flächen kein Futter wächst.

Also eine Abwärtsspirale.

Definitiv. Aber neben den Engerlingen haben wir in der Land- und Forstwirtschaft auch mit den Borkenkäfer-Kalamitäten zu kämpfen. Das drückt wiederum auf den Holzpreis und somit das bäuerliche Einkommen und schlussendlich auch die Stimmungslage bei den Bauern.

Auf der anderen Seite ist die heurige Ernte überraschend gut ausgefallen. Da kann die Stimmung nicht so schlecht sein?

Nein, es wäre auch falsch alles schlecht zu reden. Wir sind natürlich mit dem Ernteertrag zufrieden, liegen dabei über dem Durchschnitt. Wir sind bis dato zum Großteil von großflächigen Unwettern verschont geblieben.

Stichwort Anerkennung. Ist es im 21. Jahrhundert notwendig, darauf hinzuweisen, dass erstmals eine Frau einer Landwirtschaftskammer vorsteht?

Das starke Medienecho in diese Richtung war auch für mich überraschend mit den Attributen, jung, Frau, Bio-Bäuerin. Natürlich ist das nun ein Novum, aber es geht ja prinzipiell darum, dass die Arbeit gemacht wird. Und dabei ist es egal, ob dies eine Frau oder ein Mann macht. Es muss im Sinne der Bauern gearbeitet werden – und das sehe ich auch als meinen Auftrag. Wir haben übrigens in der Kammer schon immer einen Fokus auf die Bäuerinnenarbeit gelegt, etwa in der Weiterbildung. Es ist also höchstens ein Novum, dass eine Frau aus der Organisation heraus ein politisches Amt übernommen hat.

Welche Pläne haben Sie für die Landwirtschaftskammer? Sie haben betont, ein gut bestelltes Haus von Franz Reisecker übernommen zu haben.

Man muss sich immer an die Zeit anpassen. Aktuell gibt es einen starken Druck auf Grund und Boden, grundsätzlich bei der Raumordnung aber auch wegen Grundstücks-Spekulationen. Das Thema werden wir sicher beobachten müssen; auch weil den immer weniger werdenden Landwirten immer mehr vorgeschrieben wird, wie sie ihre Flächen zu bewirtschaften haben. Dabei steht fest: Die oberösterreichischen Landwirte produzieren auf höchstem Niveau, noch nie waren Lebensmittel so sicher wie heute.

Das muss entsprechend kommuniziert werden.

Absolut. Wir sind nur drei Prozent der Bevölkerung, aber wir haben einen wichtigen Auftrag: Gesunde, heimische, regionale Lebensmittel zu erzeugen. Wir werden hier verschiedene Ansatzpunkte suchen, wie wir dies kommunizieren. Fest steht: Wir müssen mit der Bevölkerung reden, damit wir die Sympathie der Menschen haben.

Ist dem derzeit nicht so?

Die Bauern, die im direkten Kontakt mit der Bevölkerung stehen, haben sehr gute und direkte Rückmeldungen und ernten oftmals viel Wertschätzung, etwa weil sie Direktvermarkter sind und ihre Produkte geschätzt werden. Aber es gibt viele Bauern, die, beispielsweise wenn sie Gülle ausbringen oder auf der Straße mit dem Traktor fahren, angefeindet werden. Und das macht ja emotional was mit der Stimmung der Landwirte. Hier plädiere ich für ein wertschätzendes Miteinander und wir brauchen hier mehr Aktionen, um zu erklären, warum wir etwas machen. Beispielsweise wenn die Gülle ausgebracht oder die Ernte eingebracht wird.

Stichwort Glyphosat. Wird hier die Debatte zu emotional geführt?

Definitiv. Fakt ist: Europaweit gibt es eine Zulassung bis 2022. Und eine Studie besagt, dass ein österreichweites Glyphosatverbot rechtlich nicht zulässig ist. Und derzeit gibt es kein anderes Mittel, das dieselben Eigenschaften wie Glyphosat aufweist.

Wie wichtig wird Bio in nächster Zeit werden?

Bio wird ein wesentlicher Player bleiben. Aber wir müssen auch schauen, was am Markt möglich ist. Wir spüren jetzt, dass der Bioanteil in anderen Ländern ansteigt, was uns im Export etwas unter Druck bringt. Ich denke, die Steigerungsraten werden anhalten. Der Idealfall sind Lebensmittel aus Oberösterreich, ich halte nichts von biologischen Lebensmitteln, die aus Südafrika oder Chile importiert werden.

Dann wäre der Umkehrschluss, dass aus Oberösterreich auch keine Lebensmittel nach Übersee exportiert werden sollen.

Für mich verwirken grundsätzlich biologische Lebensmittel, die lange Transportwege hinter sich haben, den nachhaltigen Fußabdruck. Und schlussendlich ist es die Entscheidung der Menschen vor Ort. Ich ziehe heimische Lebensmittel jedenfalls importierter Ware vor.

Womit wir bei der Herkunftskennzeichnung sind.

Genau. Die ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns. Wir fordern eine freiwillige Herkunftskennzeichnung. Mir ist die regionale Herkunft der Lebensmittel ein wichtiges Anliegen.

Sind in der Kammer Zusammenlegungen von Bezirksstellen geplant.

Nein, wir sind gut aufgestellt.

Sie sind ÖVP-Bezirksparteiobfrau in Vöcklabruck und Landtagsabgeordnete. Wie werden sie bei den beiden Funktionen in Zukunft verfahren?

Bei der Bezirkspartei werde ich die Leitung in den nächsten Wochen in Absprache mit Landeshauptmann Thomas Stelzer abgeben. Das Landtagsmandat werde ich spätestens 2021 zurücklegen.

Mit LK-Präsidentin MICHAELA LANGER-WENINGER sprach Oliver Koch