Noch offener Handel muss künftig wieder um 19 Uhr schließen

Es dürfen ohnehin nicht mehr viele Geschäfte offen halten, doch nun kommt die nächste Einschränkung für den Handel.

Die Laden-Öffnungszeiten werden ab Donnerstag wieder auf 19 Uhr beschränkt. Das sieht die Verordnung des Gesundheitsministers zur Verlängerung des aktuellen Lockdowns vor, die am heutigen Dienstag im Hauptausschuss zum Beschluss steht.

Schon in vorigen Lockdowns durften Geschäfte nur bis 19 Uhr offenhalten. Mitte Mai wurde diese Beschränkung zurückgenommen, seither galt wieder 21 Uhr, der Handel konnte den vollen Zeitrahmen von 72 Stunden pro Woche ausschöpfen.

Im seit 22. November geltenden neuerlichen Lockdown durfte ohnehin nur der lebensnotwendige Handel offenhalten – nun aber eben mit weiteren Restriktionen.

Schon bevor die neue Beschränkung am Montag bekannt wurde, hatte sich der Handelsverband an die Öffentlichkeit gewandt. So könnten laut einer Umfrage unter 236 Handelsbetrieben 19 Prozent die Weihnachtsgelder nicht mehr zeitgerecht überweisen, 57 Prozent würden unter Existenzängsten leiden, warnte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

„Die Planungssicherheit ist gleich null, die Frustration über den Umgang mit der Branche hoch“, zeichnete er ein trübes Stimmungsbild. Es brauche rasche Hilfen und ein rasches Öffnen des Handels, sieht Will daher nur eine mögliche Lösung.