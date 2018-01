NÖ ködert Landärzte mit Prämie

Das Thema Gesundheit und Aufrechterhaltung der ärztlichen Versorgung in den Regionen sei den Menschen sehr wichtig, und dies sei auch ein klarer Auftrag für die Politik, sagte LH Johanna Mikl-Leitner gestern in St. Pölten. Daher wolle man in NÖ alle Stellen mit Kassenverträgen im niedergelassenen Bereich besetzen. Derzeit gebe es etwa drei Gemeinden, in denen Landarztpraxen trotz mehr als 20-maliger Ausschreibung noch immer unbesetzt sind. Jetzt will Mikl-Leitner darauf mit einem Sofort-Maßnahmenpaket reagieren und eine „Landarzt-Garantie“ umsetzen. Dabei werde die Landeskliniken-Holding Allgemeinmediziner bereitstellen, die als Landarzt jene Praxen mit Kassenstelle übernehmen, die länger als ein Jahr unbesetzt waren. Als Motivation werden jene Mediziner, die als Landarzt einspringen, mit einer Einstiegsprämie von bis zu 50.000 Euro für die Modernisierung der jeweiligen Praxis geködert. Weiters können Landärzte künftig bei schwierigen Einsätzen Unterstützung durch Rettungsdienste anfordern, wobei das Land die Kosten bis zu 500.000 Euro jährlich übernehme. Mikl-Leitner forderte zudem die Regierung auf, die Anzahl der Studienplätze für Medizin anzuheben. Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems verfüge derzeit über 270 Studierende. Ziel seien im Vollausbau ab 2020 etwa 400 Plätze und 75 Absolventen.