Noel führt im Wengen-Slalom vor Feller – Hirscher Fünfter

Der Franzose Clement Noel liegt nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Wengen in Führung. Der 21-Jährige fuhr sich einen Vorsprung von 0,42 Sekunden auf den Tiroler Manuel Feller heraus, beide haben noch kein Rennen gewonnen. Dritter ist der Norweger Henrik Kristoffersen. Ex aequo auf dem fünften Platz rangieren Weltcup-Spitzenreiter Marcel Hirscher und Landsmann Michael Matt.

Christian Hirschbühl lag nach 30 gestarteten Läufern auf Rang 14, Marco Schwarz war nach einer mit mehreren Fehlern behafteten Fahrt 16. Marc Digruber fädelte nach einem groben Patzer ein. Der zweite Durchgang wird ab 13.15 Uhr gefahren.