Nord- und Südkorea wollen Krieg beenden

Gleich mehrere symbolische Meilensteine setzten am Freitag der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un: Beim Gipfeltreffen im streng bewachten Grenzort Panmunjom hat Kim als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges südkoreanischen Boden betreten. Auch Moon hat auf Kims Aufforderung hin demonstrativ die Grenze Richtung Nordkorea überschritten.

Beim Gipfelgespräch hinter verschlossenen Türen haben die Staatschefs dann weitreichende Festlegungen getroffen: So wollen beide Länder den Kriegszustand bis zum Jahresende beenden. Offiziell befinden sich Nord- und Südkorea nach wie vor in dem von 1950 bis 1953 aktiv geführten Krieg, es gilt lediglich ein Waffenstillstand.

Moon spricht von neuer Ära des Friedens

Moon sprach gar von einer neuen Ära des Friedens: Man wolle alle Feindseligkeiten, die Quelle militärischer Spannungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft seien, gegen die jeweils andere Seite einstellen. So sollen ab 1. Mai etwa auch die Lautsprecher-Durchsagen an der Grenze sowie die Verbreitung von Flugblättern in der Demilitarisierten Zone entfallen.

Und Machthaber Kim erklärte, man solle die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen: „Ich stehe hier und sehe, dass Süd- und Nordkorea ein Volk sind und das gleiche Blut in den Adern haben.“ Und: „Wir können nicht voneinander getrennt sein.“

Demilitarisierte Zone soll Friedenszone werden

Damit soll die Demilitarisierte Zone praktisch zu einer Friedenszone werden, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Weiters wollen beide Länder ihre Armeen verkleinern. Zudem streben sie multilaterale Gespräche mit anderen Länder an, darunter mit den USA.

Ziel ist „vollständige nukleare Abrüstung“

Außerdem streben beide Länder eine „vollständige nukleare Abrüstung“ an. So hat auch Kim seinen Willen zu einem kompletten Abbau seines Atomprogramms bekräftigt. Das geht aus einer Erklärung hervor, die Kim Jong-un und Moon Jae-in unterzeichneten.

Süd- und Nordkorea wollten aktiv zusammenarbeiten, um ein dauerhaftes Friedenssystem aufzubauen, heißt es in der Erklärung weiter. Die Einrichtung eines Friedenssystems sei eine historische Aufgabe, die nicht mehr aufgeschoben werden könne. „Wir erklären, dass kein Krieg mehr auf der Koreanischen Halbinsel ausbrechen wird.“ Beide Seiten einigten sich auch auf die Wiederaufnahme gemeinsamer humanitärer Projekte wie die Treffen von durch den Krieg auseinandergerissenen Familien.

Russland und Japan haben das Ergebnis des Gipfels begrüßt: Das russische Präsidialamt sprach von einer „sehr positiven Entwicklung“.

USA, Russland und Japan begrüßen Gipfelergebnis

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe zeigte sich erfreut und forderte von Nordkorea konkrete Schritte. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: „Korea-Krieg vor dem Ende“. Lob kam auch vonseiten der NATO.