Nordico zeigt Stadtoasen und umstrittene Aphrodite

Von Astrid Braun

Wie viel Grün braucht eine Stadt? Wo gibt es die interessantesten Plätze in Linz? Welche Geschichten gibt es über die städtischen Parks zu erzählen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die gestern eröffnete Ausstellung im Linzer Stadtmuseum Nordico: „Stadtoasen. Linzer Gärten, Plätze und Parks“, kuratiert von Nordico-Leiterin Andrea Bina und Klaudia Kreslehner (bis 2. 9.). „Die Bevölkerung in Linz ist in den letzten 15 Jahren um zehn Prozent gestiegen, da sind mehr Erholungsräume wichtig. Linz verfügt über 50 Prozent Grünflächen“, betonte Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer im Zuge der Eröffnungspressekonferenz.

„Grünanteil soll bleiben“

„Parks hatten immer besondere Bedeutungen — als Erholungsräume, aber auch für das Stadtklima“, meinte Vizebürgermeister Bernhard Baier und nahm in Bezug auf die aktuelle Diskussion um den Grünflächenplan klar Stellung: „Aus meiner Sicht ist es entscheidend, dass der Grünanteil bleibt und nicht weiter absinkt.“ 200 Hektar Parks gibt es in Linz, mancherorts werden sie zu sozialen Brennpunkten. Auch die Frage der Pflege sei eine der Herausforderungen. Verbesserungsvorschläge zum Themenkomplex können von den Besuchern an einer Wand in der Ausstellung angebracht werden. Diese Beiträge werden an den Vizebürgermeister weitergeleitet.

Die Ausstellung widmet sich in fünf Räumen im 1. Stock 70 Linzer Gärten, Plätzen und Parks — darunter auch Geheimtipps. Fotografien von Gregor Graf zeigen den Ist-Zustand. Diese werden von historischen Fakten, malerischen Ansichten, aktuellen Tendenzen, Zukunftsvisionen und so manch altem Schätzchen umrahmt.

Neue Heimat für Statue

Dass Parks „keine politikfreien Räume“ sind, unterstrich Kulturdirektor Julius Stieber. Ganz deutlich zeigt dies das Beispiel der umstrittenen Aphrodite. 1941 beauftragte Adolf Hitler Bildhauer und NSDAP-Mitglied Wilhelm Wandschneider mit einem Abguss einer Aphrodite-Statue. Als Geschenk des „Führers“ wurde diese 1942 im Säulentempel am Bauernberg aufgestellt. 2008 machte der Künstler Alexander Jöchl auf den historischen Kontext aufmerksam. Die Stadt Linz reagierte mit dem sofortigen Abtransport der Statue. Eine öffentliche Diskussion über den Umgang mit dem NS-Erbe entbrannte. Auf Basis eines einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses im Vorjahr kann die Statue ab heute historisch kontextualisiert im Nordico besichtigt werden (Kuratorinnen: Bina und Historikerin Birgit Kirchmayr), später soll sie ihren Platz in der Dauerausstellung finden. Laut Bescheid des Bundesdenkmalamtes sei die Statue nicht mehr Teil der denkmalrechtlich geschützten Anlage am Bauernberg. Der Sockel (2008 ebenfalls entfernt) wird mit einer erläuternden Tafel wieder im Säulentempel aufgestellt. „Eine sehr schöne Lösung“, die man nun im Gedenkjahr vorstellen könne, so Lang-Mayerhofer.