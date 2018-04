Nordkorea will Atom-Testgelände schließen

Nach dem historischen Treffen zwischen Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un scheinen sich nun erste Details der vereinbarten atomaren Abrüstung abzuzeichnen. So habe Kim zugesagt, sein Atom-Testgelände im Mai schließen zu wollen. Diese Schließung werde Nordkorea zudem von ausländischen Experten und Journalisten überprüfen lassen. Das erklärte ein Sprecher Moons am Sonntag.

Demnach habe Kim Spekulationen zurückgewiesen, wonach das besagte Atom-Testgelände eingestürzt und daher ohnehin nicht mehr nutzbar sein. Vielmehr gebe es zwei Tunnel, die nach wie vor in einem „guten Zustand“ seien.

In der Testanlage haben bislang alle Atomtests Nordkoreas stattgefunden. Das international isolierte Land hatte im vergangenen Jahr eine Reihe von Raketentests sowie einen sechsten Atomwaffentest vorgenommen und damit international Sorge und Empörung ausgelöst. Wie berichtet gab es bei dem Treffen die Übereinkunft, die geteilte koreanische Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien und den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden.

Weiters habe sich Kim laut südkoreanischer Darstellung optimistisch zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump geäußert. „Die USA fühlen sich abgestoßen von uns. Aber wenn wir erst einmal reden, wird ihnen klar werden, dass ich kein Mensch bin, der eine Atomwaffe auf den Süden oder die USA abfeuern wird“, zitierte der südkoreanische Präsidentensprecher den nordkoreanischen Machthaber. „Wenn wir öfter miteinander reden, Vertrauen schaffen und uns das Versprechen gegeben wird, den Krieg zu beenden und nicht angegriffen zu werden, gibt es für uns keinen Grund mehr, Atomwaffen zu besitzen“, erklärte Kim demnach.

Trump: „Werden Welt einen Gefallen tun“

Das geplante Gipfeltreffen könnte laut Trump bereits in den kommenden drei bis vier Wochen stattfinden. „Wir werden der Welt einen großen Gefallen tun“, sagte der US-Präsident vor Anhängern in Michigan. Über den Ausgang des Gipfels wollte Trump nicht spekulieren: „Was passiert, passiert.“ Südkorea erkenne an, dass der Erfolg der Anbahnung einer Friedenslösung auf der koreanischen Halbinsel den USA geschuldet sei, gab sich Trump zufrieden. Als Ort für das Gipfeltreffen ist unter anderem Singapur im Gespräch. Den Druck und die Sanktionen auf Nordkorea möchte Trump vorerst jedenfalls weiter aufrecht erhalten.