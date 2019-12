Normalität für Kinder mit Diabetes

In Österreich sind etwa 300 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren an Diabetes erkrankt. Die Mehrzahl, etwa 95 Prozent, leidet an Diabetes Typ 1, aber auch die Zahl der erworbenen Form, Typ 2, steigt an. Die Diagnose stellt Familien oft vor scheinbar unlösbare Probleme.